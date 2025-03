Ilfoglio.it - Trap per genitori: perché vostro figlio ascolta gente che mugugna su basi elettroniche?

La scena è sempre la stessa. Siete in macchina con, accendete la radio, e improvvisamente l’abitacolo viene invaso da una serie di suoni che sembrano prodotti da un frigorifero in avaria. Un beat pesante, qualche sintetizzatore ipnotico, e poi una voce che alterna sospiri, auto-tune e frasi apparentemente scollegate: “Fra, sto sul blocco, drip, fumo e collane, skrrt skrrt, flexo, no cap”. Vi guardate intorno smarriti, cercando disperatamente di cogliere un senso, maè lì, assorto, come se stessendo una poesia di Montale. Benvenuti nel mondo della. Ora, facciamo un passo indietro. Lanon è nata ieri. Arriva dagli Stati Uniti, in particolare da Atlanta, e nasce come sottogenere del rap, ma con un’anima più cupa, più lenta, più ossessiva. I primi artisti che l’hanno resa famosa sono staticome Gucci Mane e Future, che hanno trasformato le loro esperienze di strada in ritmi che sembrano ipnotizzare chi li