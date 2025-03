Ilrestodelcarlino.it - Tram, esercenti e artigiani: "Vogliamo più ristori"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le associazioni di categoria continuano a invocare attenzione sul tema deialle imprese in difficoltà per i cantieri. Oggi intanto Palazzo d’Accursio presenterà alcune novità in tema di sostegno alle attività economiche: convocati Conf, Cna e Confartigianato. Ma, dopo l’appello all’amministrazione di Confcommercio Ascom ieri sul Carlino, anche Confpunta i riflettori sul tema: "Sollecitiamo la Camera di Commercio affinché rilasci il bando per le imprese con cali di fatturato nel secondo semestre del 2024 – sottolinea il direttore Loreno Rossi –: è essenziali che iin questione arrivino anche quest’anno". "Purtroppo i cantieri delsono arrivati in un momento particolare – insiste Rossi –: se fossero apparsi quando andavano fatti, cioè qualche anno fa, il commercio sarebbe stato in condizioni migliori e avrebbe sopportato meglio un impatto che, volenti o nolenti, esiste.