Dayitalianews.com - Tragico incidente sulla A14 a Montemarciano: un morto e un ferito grave

Un drammaticostradale si è verificato questa mattina intorno alle 10:00 sull'autostrada A14, all'altezza di, in direzione sud, al chilometro 210.Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si è consumata quando un furgone, uscendo da un'area di servizio, è stato violentemente tamponato da un autocarro. L'impatto è stato fatale per un uomo, che ha perso la vita sul colpo, mentre un'altra persona è rimastamente ferita.Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato assistenza al, trasportandolo d'urgenza in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'.