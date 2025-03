Dayitalianews.com - Tragico incidente a San Marco: motociclista 50enne perde la vita

Un drammaticostradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì a Perugia, nella zona di San. Are laè stato un uomo di circa 50 anni, residente in città, che viaggiava a bordo della sua moto.Per cause ancora in fase di accertamento, ilsi è scontrato violentemente con un’auto. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo, senza lasciare scampo ai soccorsi.Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Perugia, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.L'articoloa Sanlaproviene da Dayitalianews.