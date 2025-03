Thesocialpost.it - Tragedia sul Monte Corno: turista tedesco travolto da una valanga

Un’escursione in alta quota si è trasformata insul, nella zona di Rio Bianco, in Valle Aurina (Bolzano). Undi 59 anni ha perso la vita dopo essere statoda una, che si è staccata intorno alle ore 14:00, a circa 2.300 metri di altitudine.L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del soccorso alpino, unitamente ai militari della guardia di finanza, ai carabinieri, e agli elicotteri Aiut Alpin e Pelikan 1.Lo scialpinista, rimasto sepolto sotto circa un metro e mezzo di neve, è stato individuato e liberato dai soccorritori, che hanno subito avviato le manovre di rianimazione. Purtroppo, nonostante i tentativi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto.