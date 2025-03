Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Maddaloni, operaio muore investito da un Tir nel piazzale dell’azienda

sulquesta mattina, giovedì 20 marzo, a, in provincia di Caserta, dove un41enne, Tommaso Geremia, è mortonelper la quale lavorava. Secondo una prima ricostruzione della, l’sarebbe statoda un tir in manovra, forse retromarcia, che non sarebbe stato visto dall’autista. Vani i soccorsi: all’arrivo del 118 l’era già deceduto.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente sul. Sullaindaga la Procura di Santa Maria Capua Vetere: il tir è stato sequestrato, mentre la salma dell’è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’autopsia.Il cordoglio per la morte di Tommaso GeremiaLa notizia della morte del 41enne ha sconvolto un’intera comunità; tanti, i messaggi di cordoglio sui social quando si è diffusa la notizia della morte di Tommaso Geremia.