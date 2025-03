Ilgiorno.it - Tragedia in Alta Engadina, incidente mentre scia sul Pizzo Corvatsch: morto 26enne

Leggi su Ilgiorno.it

Tirano (Sondrio) – Un uomo di origini italiane di soli 26 anni residente in Svizzera oggi è stato trovato senza vita ai piedi di una parete impervia, fuori pista, sul Piz, nel Comune di Sils, in. Per lui inutile purtroppo ogni tentativo di rianimazione, anche perché con tutta probabilità il decesso era già avvenuto da diverse ore. La moglie dellotore, non avendolo visto alla stazione intermedia deldove si erano dati appuntamento, dopo avere aspettato con pazienza per diverso tempo, ha cominciato a preoccuparsi e, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha dato l’allarme. Un elicottero della Rega si è dunque alzato in volo ed è riuscito ad individuare il giovane, il cui corpo, come rende noto un comunicato della polizia cantonale grigionese, è stato recuperato con il verricello.