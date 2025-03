Dayitalianews.com - Tragedia dopo la caduta lungo la pista ciclabile. Nonno Riccardo, 85 anni, muore dopo otto giorni di ricovero in ospedale. Il drammatico incidente sul lungomare di Ostia

Unafatale sullaUn tragicosi è verificato a, doveSimeone, 85, ha perso la vitaunadalla sua bicicletta sulladimare Lutazio Catulo. L’anziano, un grande appassionato di sport ed ex imprenditore nel settore tessile, stava percorrendo il tratto antistante il Kursaal quando avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un accumulo di sabbia presente sul percorso.Nonostante indossasse il casco protettivo, laè stata violenta: l’uomo ha sbattuto il volto contro il ciglio di una piattaforma per la fermata degli autobus, riportando un trauma cranico e lesioni vertebrali. Subito soccorso e trasportato prima all’Grassi die poi al San Camillo, l’85enne ha lottato per la vita per, ma il 14 marzo è deceduto.