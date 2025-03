Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani sta migliorando ilsul Raccordo Anulare restano rallentamenti in carreggiata interna tra Nomentana e svincolo A24 po' in esterna tra Pontina e Anagnina rallentamenti e code sulla Pontina tra via Cristoforo Colombo e raccordo anulare file sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni oggi alle 12 è stato riaperto alil ponte dell'Industria che collega via del Porto Fluviale con via Pacinotti il ponte attraversato da oggi la nuova linea 96 che va ad affiancare la 780 la linea 96 collega la zona Corviale con la metro B a piramide disattivate le linee sette 18:03 domani venerdì 21 marzo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale adalle 8:30 alle 17 poi dalle 20 A fine servizio a rischio corse di tram metro bus urbani ed extraurbani ferrovie termini Centocelle Metre inNord per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito