Traffico Roma del 20-03-2025 ore 18 | 30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani momentaneamente chiusa al transito per incidente la via Pontina altezza Pontina Vecchia verso Terracina incidente Concorde sulla via Appia tra via delle Capannelle via Appia Pignatelli in direzione del centro città trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate oggi alle 12 è stato riaperto alil ponte dell'Industria che collega via Delle Porto Fluviale con via Pacinotti il ponte è attraversato da oggi dalla nuova linea 96 che va ad affiancare la 700 la linea 96 collega la zona Corviale con la metro B a piramide disattivate le linea 718 e 023 indetto per la giornata di domani venerdì 20 marzo uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale adalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio a rischio corse di tram bus urbani ed extraurbani ferrovie termini Centocelle Metre eNord ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito