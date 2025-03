Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità riaperto il ponte dell'Industria che collega via del Porto Fluviale con via Pacinotti i lavori sono stati realizzati da anast il ponte sarà attraversato dalla nuova linea bus 96 che va a sostituire la 718 ora disattivata la 96 collega Corviale con la stazione Ostiense domani c'è sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico apossibili stop sull'intera rete dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio stanotte coppe per i bus notturni