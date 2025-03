Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2025 ore 11:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con rallentamenti tra l'appia l'uscita per la diramazioneSud brevi rallentamenti anche sul tratto Urbano dellaL'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni resta chiuso per lavori in via della Pisana tra via della Tenuta di Santa Cecilia via di Malagrotta prestare attenzione alla segnaletica termine interventi previsto per fine marzo prevista per le 12 di oggi Ilaria per ildel Ponte dell'Industria che collega via del Porto Fluviale con via Pacinotti Attiva una disciplina provvisoria disulle strade adiacenti Per consentire il regolare svolgimento della cerimonia di inaugurazione prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito