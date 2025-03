Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2025 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda alle porte della capitale sulla Cassia bis tra Le Rughe Formello in direzioneintenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e uscita per la A24-l'aquila-teramo sul tratto Urbano dellaL'Aquila code pertra Viale Togliatti all'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code pertra Labaro e via dei due verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e il bivio per la tangenziale trafficata laFiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito