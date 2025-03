Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2025 ore 07:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata acon code sulla diramazioneSud tra Torrenova di raccordo anulare trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con quelle tra Casilina e doppia intenso ilsul tratto Urbano dellaL'Aquila tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminiain coda tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e video per la tangenziale est maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale