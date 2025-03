Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-03-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente Concorde sulla Laurentina altezza via di Tor Pagnotta in direzione del raccordo anulare altro incidente con disagi alsu via Ardeatina nei pressi del raccordo anulare nelle due direzioni oggi alle 12 è stato riaperto alil ponte dell'Industria che collega via del Porto Fluviale con via Pacinotti il ponte attraversato da oggi dalla nuova linea 96 che va ad affiancare a 780 la linea 96 collega la zona Corviale con la metro B a piramide disattivate le linee 718 e 023 per lavori notturni sulla tangenziale est riduzione di carreggiata dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina tra la galleria Giovanni XXIII a Corso di Francia in direzione San Giovanni prudenza in detto giornata di domani venerdì 21 marzo uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale a Roma dalle 8:30 alle 17 dalle 20 A fine servizio a rischio corse di tram metro bus urbani ed extraurbani ferrovie termini Centocelle metro mare e Roma Nord https://storage.