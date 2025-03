Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-03-2025 ore 09:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione lavori in corso sulla A1 Roma Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma possibile la formazione di rallentamenti così lavori anche sul raccordo Rieti Terni con riduzione di carreggiata e transito a senso unico alternato tra Contigliano Rieti Ovest verso terni frequenti alla formazione di rallentamenti e code delle ore di maggiorintenso ilin entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare code peranche sulla Cassia bis tra Le Rughe Formello verso Roma un incidente sulla tangenziale est di Roma in colonna iltra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni code persul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra via Palmiro Togliatti è l'uscita per la tangenziale est è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale