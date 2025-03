Ilrestodelcarlino.it - Traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e corruzione: 8 indagati

Ancona, 20 marzo 2025 — I carabinieri forestali delle province di Ancona, Ascoli e Macerata hanno sequestrato nelle passate ore tre impianti per la produzione di biogas, un allevamento di bovini e beni dal valore complessivo di 223mila 200 euro. Le indagini, dirette dalla Dda di Ancona e condotte dal Nipaaf dorico con il supporto Nucleo Forestali di Arcevia, hanno portato alla denuncia di sette persone residenti nelle stesse provincie marchigiane, oltre a Treviso e Roma, in qualità di proprietari, amministratori e consulenti tecnici degli impianti di produzione di biogas e dell’allevamento di bovini, accusati di aver gestito abusivamente, in soli quattro mesi, oltre 3.800 tonnellate di liquami e digestato, con gravi conseguenze per l’ambiente. I, costituiti principalmente da liquame bovino e residui della produzione di biogas, sarebbero stati sversati in torrenti affluenti del fiume Esino, causando la morte della fauna ittica per anossia e contaminando le acque potabili utilizzate in alcune aree rurali della regione.