Tradimento anticipazioni 21 marzo | Guzide che Tarik ha provato ad ucciderla

è scampata ad un agguato e sta per fare una scoperta terribile. Ecco tutto quello che accadrà nella prossima puntata della soap, in onda domani alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con, la soap turca che racconta le vicende della giudicee della sua famiglia.non sa ancora chi è il mandante dell'agguato in cui ha rischiato di morire, ma sta per saperlo. E sarà un'amara scoperta. Vediamo allora cosa succederà nell'episodio di domani, venerdì 21, in onda a partire dalle 14.10. Nell'episodio precedente Nell'episodio di giovedì 20abbiamo visto Ozan andare da Ismet, convinto fosse la persona dietro l'imboscata in cui erano rimaste coinvoltee Zaynep. Invece aveva scoperto che l'uomo era appena morto, stroncato da un infarto.20 .