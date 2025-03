Donnapop.it - Tradimenti e chat con tante donne, ecco il motivo sulla separazione di Cesare Cremonini e la ex fidanzata Martina Maggiore

Quando una storia d’amore finisce, soprattutto quando si tratta di un rapporto tanto chiacchierato come quello tra, le cause possono essere più complesse di quanto appaiano. La fine della loro relazione ha colpito molto i fan, che avevano visto in loro una coppia perfetta.Ma dietro a quel sorriso di coppia si nascondevano ombre che hanno poi portato alla. In un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita del suo libro Ma che stupida ragazza,ha finalmente svelato la sua versione dei fatti, raccontando ciò che ha vissuto insieme al cane le ragioni che hanno portato alla rottura.Perchée la exsi sono lasciati?svelato tuttoLa relazione traè iniziata nel 2018, quando si sono incontrati per caso in una palestra a Bologna.