Riminitoday.it - “Tra parco e realtà”, al teatro Galli il musical di Fluxo sotto la direzione artistica di Chiara Raggi

Leggi su Riminitoday.it

“Tra” è il grandedicon il patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Per la prima volta, punto di riferimento per gli amanti dell'attività fisica all'aria aperta a Rimini e in tutta la Romagna, uscirà.