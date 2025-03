Spazionapoli.it - Totti: “Io come Maradona? Non ci sono 100 o 1000 giocatori che fanno lui”

Leggi su Spazionapoli.it

L’ex capitano della Roma non ha esitato, ecco cosa ha risposto alla domanda su: le parole di.Diego Armandoha rappresentato, per tutti gli appassionati, qualcosa che è andata ben oltre il calcio. Una leggenda immortale riconosciuta anche da altrialtrettanto leggendari. Uno di questi è Francesco, che non ha bisogno di presentazioni e che tutt’oggi viene definito “leggenda”.“Quando ti chiamano leggenda, significa che hai fatto qualcosa di importante o significativo. Io ho voluto coronare il mio sogno: indossare un’unica maglia e mi rivedo in quella leggenda. Poi, sul campo, la gente vede e dice tutto quello che ho fatto”, ha commentato l’ex capitano della Roma in occasione dell’evento Iliad in collaborazione con Serie A.ed il paragone con, la risposta dell’ex giallorossoFrancesco, poi, ha anche commentato i punti di riferimento nei vari sport, prendendopunto di riferimento calcistico.