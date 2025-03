Totti | Ho coronato il mio sogno di indossare un’unica maglia

Leggi su Sololaroma.it

Presente a un evento Iliad a Roma per registrare una puntata del podcast “In tutta trasparenza” di Cronache di Spogliatoio”, Francescoha rilasciato un’intervista ed ha toccato diversi temi sul suo passato da giocatore e sulla stagione dei giallorossi: “Se ho mai pensato di non parlare più con i giornalisti? Tutte le domeniche. Scherzi a parte, soprattutto quando perdevi alcune volte cercavi di sviare. Sono uno abbastanza impulsivo, quello che penso dico. In alcuni momenti era meglio non presentarsi”. Se si reputa una leggenda: “Penso che se diventi ‘leggenda’ dopo che hai costruito la tua parte durante il tragitto calcistico, quando ti chiamano leggenda qualcosa di importante o almeno significativo l’hai fatto. Io mi reputo fortunato, ho voluto coronare il miodi