Totti: "Da piccolo volevo fare il benzinaio o il tennista, alla Roma manca un Totti"

“Se non avessi fatto il calciatore avrei volutoil, vedevo il portafoglio sempre pieno di soldi. Poi mio padre mi ha fatto capire tante cose. Crescendo avrei volutoil, o almeno ci avrei provato”. Francesco, ospite nella sede di una nota compagnia telefonica a, si è prestato ad una intervista e ad un lungo incontro con i tifosi che hanno letteralmente assaltato via Cola di Rienzo. Nel corso dell’intervista l’ex capitano giallorosso ha confessato la sua passione per il tennis e ha poi parlato del suo futuro. “Oggi vivogiornata, prima era tutto programmato ora non è più così”.ha poi parlato del momento della: “È una buona squadra ma se mi chiedete cosavi dico che forseun Francesco. Non per esaltarmi ma per augurare ai giovani che affrontano con passione questo lavoro il miglior futuro possibile“