Torrione, rapina al supermercato Sisa: "fate qualcosa, servono controlli"

Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonta a 2500 € il bottino del colpo messo a segno all’interno del, prima dell’orario di chiusura della giornata di ieri. Erano le 19:30 quando nel punto vendita di via Graniti, nel quartiere dialto, una persona minacciando la cassiera con una pistola si è fatta consegnare quanto presente in cassa,ovvero il ricavato della giornata di lavoro. Il responsabile della struttura questa mattina è ancora al lavoro per ricostruire con esattezza la quantità della. Non è chiaro se iltore avesse un complice, tenderlo all’esterno. All’interno delerano presenti anche due persone. Il filmato di quanto è avvenuto è stato consegnato ai carabinieri che stanno indagando. “, non ne possiamo piùpiù” è il coro unanime di dipendenti e clienti.