Lanazione.it - Torrente Agna, crolla un argine: avviati i lavori d'urgenza

Montemurlo (Prato), 20 marzo 2025 - Il Comune di Montemurlo continua a lavorare a 360 gradi sul territorio per mitigare e prevenire il rischio idraulico e idrogeologico. Durante i giorni dell'allerta meteo rossa del 14 e 15 marzo scorsi il sindaco Calamai, attraverso la protezione civile comunale, ha monitorato con attenzione tutto il territorio ed ha segnalato al Genio civile il crollo di una parte disul lato interno del, nel tratto lungo la via Scarpettini in corrispondenza del Vivaio Innocenti e Mangoni di Montemurlo. A seguito della segnalazione, effettuata dal Comune di Montemurlo, sono iniziati ieri, 19 marzo, idi sommaper il ripristino urgente del crollo arginale dell'. Il Genio civile ha comunque assicurato al Comune che, nonostante il cedimento dei giorni scorsi, l'in quel punto è sicuro.