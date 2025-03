Lanazione.it - Torre del Cassero al buio per “L’Ora della Terra”

Arezzo, 20 marzo 2025 –delalper “” Sabato 22 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 Torna l'Earth Hour e Castiglion Fiorentino, come ogni anno, aderisce all’iniziativa internazionale spegnendo l’illuminazione alladel. Questa sera, sabato, 22 marzo, quindi, dalle ore 20.30 in poi il monumento simbolocittadina verrà avvolto dall’oscurità. Luci spente perper sviluppare la consapevolezza del valorenatura ebiodiversità da parte dell'opinione pubblica mondiale. Earth Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta e un grido per fermarne la distruzione. Il Wwf promuove da più di dieci anni la grande mobilitazione internazionale mirata a contrastare il cambiamento climatico. Una sfida, questa, che è possibile vincere soltanto unendo le forze e partendo anche dalle piccole cose.