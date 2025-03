Toro scappa dal macello e travolge una mamma | terrore in paese poi la decisione choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momenti di panico nelle strade di Oggiono (Lecco), dove unin fuga da unha travolto una donna. L’animale, del peso di circa 400 kg, è stato abbattuto dalla polizia provinciale dopo aver tentato inutilmente di catturarlo. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 19 marzo.“Ringraziamo il Comandante e gli agenti intervenuti ieri nell’emergenza”, hanno dichiarato oggi la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Consigliere delegato Simone Brigatti, aggiungendo: “La sinergia tra le forze di pubblica sicurezza ha garantito la pronta e corretta gestione di una situazione critica. Ricordiamo che purtroppo una donna è stata ferita dal, a lei in questo momento va il nostro pensiero”.Leggi anche: Fiamme in autostrada: chilometri di code e traffico bloccatoIlla: come sta la donna adessoLa vittima, una donna di 43 anni, stava andando a prendere il figlio a scuola quando è stata improvvisamente travolta dall’animale.