Toro scappa dal macello e travolge una mamma all’uscita da scuola | panico in paese animale abbattuto

OGGIONO (LECCO) – Momenti di paura ieri pomeriggio, 19 marzo, quando undi circa 4 quintali è fuggito da un, seminando ilper le strade del. L’ha travolto una donna di 43 anni, che si trovava sulla sua traiettoria mentre andava a prendere il figlio a. La vittima, soccorsa dai volontari della Croce di San Nicolò, è stata trasportata all’ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.Leggi anche: Usa, cane preme il grilletto con la zampa incastrata e spara al padroneL’intervento delle forze dell’ordineSul posto sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale, i carabinieri di Merate e la polizia locale, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. A scopo precauzionale, è stata evacuata unamaterna nelle vicinanze.