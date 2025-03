Ilrestodelcarlino.it - Torna il premio solidale in memoria del docente

ildedicato a Marco Biagi. La direzione di QN e il Resto del Carlino, con il benestare e il favore della famiglia, per il 2026 istituirà il ‘Marco Biagi per la Solidarietà Sociale’. Una scelta che avviene, non a caso, a pochissimi giorni dal 140esimo compleanno del Carlino, che cade il 21 marzo. Il ‘Marco Biagi-il Resto del Carlino per la Solidarietà Sociale’ ridopo alcuni anni di sospensione e ha lo scopo di valorizzare le associazioni senza fine di lucro (onlus) operanti nei Comuni di Bologna e Modena che, per gli obiettivi che si propongono e per le attività svolte, si sono distinte in modo particolare nell’assistenza (sociale e sanitaria) e nella formazione di persone e categorie svantaggiate con particolare attenzione ai giovani e alle donne. Il, in particolare, si propone di mettere in evidenza tutte quelle realtà associative che si impegnano nella formazione specifica entrare e rimanere nel lavoro.