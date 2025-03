Tvplay.it - Torna al Milan a luglio, vuole giocarsi le sue carte in rossonero

Ilè pronto a riportarlo in, stavolta però senza lo spettro su una cessione. Ha definitivamente convinto tuttiLa pausa del campionato per gli impegni delle nazionali è un momento favorevole per le indiscrezioni di mercato sui top club di Serie A.alle suein– Tvplay.it (Foto LaPresse), ovviamente, protagonista sia in entrata che in uscita. A fine stagione, l’attuale organicoperderà più di un elemento. In attesa della decisione sul nuovo d.s. e, probabilmente, sull’allenatore che subentrerà a Conceicao, sono certi gli addii di Jovic a fine contratto e Joao Felix che non sarà acquistato a fine prestito dal Chelsea. In bilico le posizioni di Theo Hernandez, Emerson Royal, Chukwueze, Tomori, Terracciano, Camarda (può essere ceduto in prestito) e di coloro che, con molta probabilità, rientreranno tra i prestitiA riguardano ci sono chance di conferma per Bennacer e Morata all’Olympique Marsiglia e al Galatasaray.