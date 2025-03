Linkiesta.it - Torna a New York il forum internazionale dedicato ai leader politici del futuro

Sono settimane e mesi in cui le giravolte della politicasi fanno imprevedibili, difficili da intercettare e da seguire. Anche per i, a cui è richiesta una capacità di visione e lettura della realtà particolarmente acuta. Per chi si avvicina alla politica in questo momento può essere una grande palestra, un modo per imparare a orientarsi in contesti mutevoli e delicati. Perché i giovani non sono solo spettatori del mondo che cambia, ma protagonisti attivi della storia.Ecco perché il Change the World Model United Nations (Cwmun) sarà una grande occasione per i giovani delegati per confrontarsi sui grandi temi della politica globale, simulando il funzionamento delle Nazioni Unite e interagendo coninternazionali, diplomatici, imprenditori e campioni dello sport.