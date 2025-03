Thesocialpost.it - Torino, addio a Marileno Fusetti: da giovane promessa della Juve a clochard

è morto il 19 febbraio a. Aveva 74 anni e viveva da. La sua salma si trova ancora all’ospedale Mauriziano, in attesa di sepoltura.Leggi anche: Sport in lutto,alcampione: sembrava influenza, è stato un batterioDagiocava nelle giovanilintus negli anni Sessanta. Ex mezzala, faceva parte del settore giovanile bianconero sotto la guida di Mario Pedrale. Ha partecipato al Torneo di Viareggio e nel 1971 ha giocato con la squadra De Martino, affrontando la prima squadra.Il ricordo degli ex compagniL’ex compagno Roberto Quaglia, oggi organizzatore di raduni di ex giocatorintini, lo ricorda con affetto. “era un talento vero, una mezzala sinistra. Ha giocato con Viola e Rolfo e nel ‘71 ha sfidato la prima squadra”.