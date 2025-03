Metropolitanmagazine.it - Tony Effe indagato per una rissa in discoteca a Porto Cervo (risalente al 2023)

La procura di Tempio Pausania ha inseritonel registro degli indagati per una. I fatti risalgono ad agostoe hanno avuto luogo al Santuary, notadi, in Costa Smeralda. Oltre al rapper, altre sette persone hanno ricevuto un avviso di garanzia relativo all’accaduto. L’alterco è avvenuto all’entrata del locale, dopo chee i suoi amici sono stati respinti dagli addetti alla sicurezza; nei documenti, si fa riferimento a sei feriti e a danni al club. Nessuna delle persone coinvolte, a dire il vero, ha presentato alcuna querela, mai carabinieri di Olbia hanno scelto autonomamente di proseguire con gli accertamenti, notificando così l’avviso di chiusura delle indagini preliminari ai diretti interessati. Per il cantante, non si tratta del primo problema con la legge: nel 2021, infatti, aveva preso parte a una scazzottata, durante la quale aveva rotto una mandibola a un fan.