Tony Effe indagato per rissa in Sardegna: "bandito" da tutti i comuni fino al 2027

Una notte d’estate in Costa Smeralda, un’esclusiva discoteca e unache, a distanza di due anni, torna a far parlare., nome d’arte di Nicolò Rapisarda, è stato ufficialmentedalla procura di Tempio Pausania per la violenta lite. Il trapper romano, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Damme ‘na mano, si trova ora al centro di un’inchiesta che coinvolge altre sette persone, tra cui un pugile milanese e un ultrà della Lazio.: cosa è successo a Porto CervoEra una notte come tante altre nella movida esclusiva della Costa Smeralda, quando un gruppo di giovani ha cercato di entrare nella rinomata discoteca The Sanctuary. L’accesso, però, è stato negato dagli addetti alla sicurezza. Da lì, il caos: dalle parole ai fatti, la situazione è degenerata in una maxiche ha coinvolto più persone, provocando sei feriti e danni al locale.