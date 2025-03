Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe indagato per rissa aggravata in una discoteca di Porto Cervo: con lui l’amico pugile e un ultrà della Lazio

Nuovi guai giudiziari per, il trapper romano Nicolò Rapisarda, 33 anni, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. La Procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini sulla maxiavvenuta la notte del 18 agosto 2023 davanti allaThe Sanctuary di, in Costa Smeralda, e il cantante rischia ora il rinvio a giudizio.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti,, insieme a un gruppo di quattro amici (tra cui une un), si sarebbe presentato all’ingresso del locale, ma sarebbe stato respinto dagli addetti alla sicurezza perché non gradito. Un “no” che avrebbe scatenato la reazione del gruppo, che avrebbe dato vita a una violenta colluttazione con i buttafuori. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti in pochi istanti, con danni al locale e feriti da entrambe le parti.