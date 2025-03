Donnapop.it - Tony Effe come Fedez, è indagato per rissa aggravata: ecco cosa ha fatto e cosa rischia

Leggi su Donnapop.it

Dopo averparlare di sé per la sua carriera musicale,si ritrova al centro delle cronache giudiziarie per una presunta. Il trapper romano, noto per le sue collaborazioni con artisti di rilievo e la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo, è statoper un episodio di violenza avvenuto a Porto Cervo, in Costa Smeralda, nella notte tra il 17 e il 18 agosto 2023.La vicenda ha destato molta curiosità, alimentando il dibattito sulle sue implicazioni legali.è accaduto eperla ricostruzione dei fattiSecondo quanto ricostruito dalla Procura di Tempio Pausania,, insieme ad altre sette persone, è stato coinvolto in una presuntaall’esterno della discoteca The Sanctuary, un locale esclusivo di Porto Cervo.