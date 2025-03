Metropolitanmagazine.it - Tonino Carotone, chi è il famoso cantautore spagnolo

Antonio De La Cuesta in arteè un artista internazionale, già cult. Nasce a Burgos (Castiglia e León) e cresce in un sobborgo di Pamplona ascoltando la radio e guardando la tv. Appassionato di musica italiana da sempre,è arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 1995 insieme ad altri renitenti alla leva spagnola. Fin da subito ottiene un grande successo con il brano Me cago en el amor, brano cui collaborano anche Manu Chao e Roy Paci, inserito successivamente nell’album Mondo difficile del 2000.Protagonista di diversi concerti in Italia, e anche di un’apparizione al Festivalbar, nel 2003torna a far parlare di sé con l’album Senza ritorno. Sempre attivo nel mondo della musica, collabora con diversi artisti sia italiani che non, e nel 2006 pubblica con Federico Traversa il libro Il maestro dell’ora brava.