Calciomercato.it - Tonali non basta: la Germania ribalta l’Italia

Dopo il vantaggio azzurro, nella ripresa c’è stata la rimonta tedesca: ora serve l’impresa nella gara di ritornoS’illude, ma è laa fare propria la partita. La squadra di Spalletti perde 2-1 l’andata dei quarti di finale di Nations League, doppia sfida fondamentale anche in ottica qualificazione Mondiale, e vede complicarsi il passaggio del turno.non: la(LaPresse) – Calciomercato.itGli azzurri dovranno ora andare a vincere in, ma intanto il ct deve accontentarsi del primo tempo ottimo della Nazionale. Gli azzurri hanno tenuto il pallino del gioco per larghi tratti della prima frazione di gioco: passati in vantaggio con, hanno sfiorato il raddoppio con lo stesso centrocampista del Newcastle e con Kean, senza però trovare la via del raddoppio.