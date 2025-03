Calciomercato.it - Tonali-gol, ma scoppia il caso: “Vergogna”

Il centrocampista del Newcastle migliore in campo finora in Italia-Germania, mala polemica: proteste furioseIl migliore in campo, almeno nei primi 45 minuti. Sandroprotagonista assoluto in Italia-Germania. Non soltanto il gol, non soltanto il tiro con cui ha sfiorato il raddoppio, ma una presenza in campo che si è fatta sentire, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.-gol, mail: “” (LaPresse) – Calciomercato.itÈ mancatoall’Italia durante la su squalifica e manca alla Serie A ora che gioca in Premier League con il Newcastle. Potrebbe tornare nel nostro campionato, un pensiero lo sta facendo la Juventus, mentre c’è chi si mangia le mani per non averlo più in squadra. Si parla dei tifosi del Milan, letteralmente furiosi con la società per la cessione, avvenuta due estati fa, del centrocampista bresciano.