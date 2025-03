Calciomercato.it - Tonali brilla sotto gli occhi della Juventus: il Newcastle non fa sconti | CM.IT

L’ex centrocampista del Milan è seguito dalla Juve: il numero 8Nazionale ha messo la firma sul vantaggiosquadra di Spalletti contro la GermaniaSandroscatenato e migliore in campo per il momento del grande classico tra Italia e Germania, valevole per l’andata dei quarti di Nations League.Sandro(LaPresse) – Calciomercato.itNel suo ex stadio il centrocampista delsta sciorinando una prestazione da leccarsi i baffi, condita dalla rete del vantaggio firmata dopo appena 9 minuti di gioco. Il numero 8 azzurro sfrutta le incertezzedifesa tedesca e deposita a porta vuota dopo l’inserimento dalla destra di Politano. Secondo centro in Nazionale per l’ex Milan, che stasera stacca la 22° presenza con l’Italia.qualche minuto più tardi ha anche sfiorato il raddoppio con una potente conclusione da fuori, neutralizzata dal portiere ospite Baumann.