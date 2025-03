Tommy Kuti | Big Boy un viaggio tra musica e autodeterminazione

Leggi su Ildenaro.it

Il poliedrico artista afroitaliano, torna sulle scene discografiche con il brano “Big boy”. Prodotto da Freecom Hub, il brano (in pre-save al seguente link: https://bfan.link/big-boy-3) sarà in radio e in digitale da domani venerdì 21 marzo. “Big Boy” è un brano autobiografico che racconta il percorso di un giovane afroitaliano, le sconfitte e i successi che lo conducono da un contesto marginale e precario a una carriera indipendente. Attraverso esperienze personali e culturali,celebra l’emancipazione e la determinazione nel superare le difficoltà. Il testo traccia il cammino di crescita dell’artista, mettendo in evidenza l’importanza dell’e della resilienza. Con riferimenti alle culture nigeriana e italiana, “Big Boy” diventa un autentico inno all’identità afroitaliana e alla conquista di uno spazio significativo nella società.