It.insideover.com - Tokyo: trent’anni fa Aum Shinrikyo spargeva gas e terrore nel metro

Il 20 marzo del 1995 era un lunedì. In Giappone era appena iniziata un’intensa giornata lavorativa. Le linee dellapolitana dierano affollatissime, e i vagoni trasportavano numerosi tipi di viaggiatori. C’erano frotte di impiegati stremati dal duro lavoro d’ufficio, salaryman incravattati desiderosi di ottenere ambite promozioni, studenti con zaini pieni di libri e pendolari occasionali. Tutti erano accomunati da un desiderio: rientrare a casa il prima possibile per tirare un po’ il fiato in occasione del 21 marzo, festa nazionale per l’equinozio di primavera.Tra le 7 e le 8 del mattino l’aria era frizzante. Poco dopo, all’interno di cinque treni delle linee Hibiya, Chiyoda e Marunouchi, divenne irrespirabile. Morirono 14 persone. Altre 6.000 sarebbero rimaste ferite, alcune con effetti duraturi.