Ilgiorno.it - Tirano, il Poschiavino fa ancora paura: “Temiamo un’altra alluvione”

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Il Comitato per ilrilancia: il ponte va rifatto e in tempi brevi per evitare esondazioni che possano mettere in pericolo la zona. “L’del 1987 ha drammaticamente dimostrato che il nostro quartiere, posto a sud di Madonna di, - dicono dal comitato - non è in sicurezza a fronte di una eventuale esondazione del torrente. A rischio non sono solo le nostre case, ma anche le aree attualmente occupate dall’impianto del teleriscaldamento tiranese e del futuro parcheggio olimpico (come dimostrano le fotografie dell’del 1987)”. Il comitato ha chiesto aiuto agli enti preposti. “Da anni chiediamo invano al comune ed agli enti sovraordinati la messa in sicurezza del torrente, ma nulla è stato fatto. Anche l’ultimo incontro con l’amministrazione comunale tiranese, nel quale abbiamo esposto e consegnato un esaustivo dossier delle problematiche, non ci ha dato delle risposte adeguate.