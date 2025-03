Gqitalia.it - Timothée Chalamet è il misterioso acquirente della giacca di Bob Dylan messa all'asta

è una garanzia. Adora vestirsi con cura per calarsi nei panni dei suoi personaggi, come ha fatto sul red carpet in occasione del press tour di Dune e di A Complete Unknown. Durante i discorsi di ringraziamento è sempre spontaneo e sinceramente appassionato; ha affittato degli studi per ascoltare le canzoni di Bobe può presentarsi a una prima cinematografica a Londra arrivando su una bici Lime. Insomma, se ha in mente una trovata particolare, puoi star certo che la realizzerà in grande stile.Quando questo fine settimana ha pubblicato uno dei suoi bizzarri post Instagram, un ringraziamento per il film A Complete Unknown, taggando tutti, dal suo stilista all'artista folk Joan Baez, c'era da aspettarsi che si vestisse come Bobper celebrarlo. Nella foto, scattata in un non meglio precisato cortile,indossa unadi jeans ricoperta di toppe, pizzi e frange.