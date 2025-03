Thesocialpost.it - Timore in Europa: con Trump si rischia una guerra in territorio Ue

Leggi su Thesocialpost.it

Nel panorama politico europeo si registra un cambiamento significativo nell’opinione pubblica, secondo un recente sondaggio condotto da Cluster17 per la rivista di geopolitica Grand Continent. “L’ipotesi che facciamo è che Donaldstia producendo un terremoto a Washington che sta avendo degli effetti tellurici su tutto il continente” osserva Gilles Gressani, direttore della rivista. Il dato più sorprendente è l’emergere di sentimenti contrastanti: il presidente degli Stati Uniti è percepito come un “nemico dell’” da metà degli intervistati, mentre il 63% teme che la sua rielezione possa rendere il mondo meno sicuro. Quasi la metà degli europei (43%) lo considera un leader con inclinazioni autoritarie e il 39% lo vede addirittura come un dittatore. Al contrario, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è il capo di Stato che gode della maggiore fiducia tra i leader europei.