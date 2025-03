Lanazione.it - Tim Burton e Monica Bellucci, nido d’amore in Toscana. “Acquistata una proprietà a Palazzone”

Leggi su Lanazione.it

San Casciano dei Bagni (Siena), 20 marzo 2025 – Le voci in paese si fanno sempre più insistenti e c’è chi giura che ormai la trattativa è conclusa.e Timpare abbiano acquistato una, frazione di San Casciano dei Bagni scegliendo così il loroin. A testimoniare questa voce potrebbe esserci la recente visita alla galleria di Cetona e una visita lampo che la scorsa estate i due hanno fatto nel comune senese. In una piazza deserta per il caldo agostano, da una berlina nera, è scesa la coppia più in vista di Hollywood accompagnata da un’autista. Il tempo di fare due passi fino alla Collegiata e al Municipio e poi ripartire. In molti si chiesero allora il motivo di quella straordinaria apparizione, tanto inusuale quanto inimmaginabile da queste parti.