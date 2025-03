Ilfattoquotidiano.it - Tim Burton e Monica Bellucci comprano casa in Toscana: ecco dove

Timha presoin, lo scrive Repubblica. Il celebre regista, autore di film cult come “Edward Mani di Forbice”, “Nightmare Before Christmas” e il recente “Beetlejuice Beetlejuice”, ha scelto Palazzone, frazione di San Casciano dei Bagni, come rifugio lontano dai riflettori. La decisione di acquistare una dimora in questa zona non è stata casuale. La scorsa estate, dopo una toccata e fuga a San Casciano dei Bagni con la compagnae un successivo volo in elicottero sulla zona, i due sono rimasti colpiti dalla bellezza del paesaggio e dalla posizione della residenza, una storica proprietà appartenuta a una ricca famiglia inglese.Ieri la prima uscita pubblica del regista nella zona.è stato avvistato a Cetona, borgo a pochi chilometri dalla sua nuova residenza,ha visitato la “Minoc Gallery”, diretta dalla regista Mimma Nocelli.