Thuram, novità! Infortunati Inter: due ad un passo dal recupero – SM

Aggiornamenti in casaper quanto riguarda dueanche riguardo a Marcus.LA SITUAZIONE – Ad Appiano Gentile non c’è solo la Nazionale italiana che prepara la sfida contro la Germania, in programma questa sera a San Siro. Anche l’è tornata ad allenarsi alla Pinetina per iniziare la preparazione all’Udinese, seppur a ranghi ridotti. Gli aggiornamenti dati da Sport Mediaset fanno sorridere Simone Inzaghi: Federico Dimarco e Matteo Darmian proseguono il lavoro sul campo e sono vicini al rientro in gruppo. Una buona notizia con i nerazzurri: è in via di definizione l’emergenza sulle corsie laterali, aspettando gli esiti degli esami di Denzel Dumfries., non solo Dimarco e Darmian:torna ad allenarsiATTACCO – Mentre nel reparto offensivo dell’, c’è molta preoccupazione per le condizioni di Lautaro Martinez.