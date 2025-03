Serieanews.com - Thiago Motta, si riparte dalle scelte più logiche: solo così può salvarsi

La Juventus si gioca tutto, eè al bivio. Una decisione scontata? Non proprio. Ecco cosa può succedere (e chi è già pronto), sidalla scelta più logica:può(Foto: LaPresse) – serieanews.comTi è mai capitato di vedere qualcuno che, pur di non ammettere di aver sbagliato strada, continua imperterrito a guidare nella direzione sbagliata? Ecco, la sensazione è un po’ questa.che non stiamo parlando di una gita fuori porta, ma della Juventus. E quel qualcuno, stavolta, si chiama.Siamo arrivati al punto in cui non c’è più margine per le interpretazioni filosofiche. O si cambia, o si cambia. E non è uno slogan da bar, è la fotografia di un momento che rischia di segnare l’ennesima svolta nella storia recente dei bianconeri. A Torino non si ragiona più su se si deve intervenire.