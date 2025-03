Ilnapolista.it - Thiago Motta resta ad alto rischio esonero, pronto Tudor (Fabrizio Romano)

Leggi su Ilnapolista.it

potrebbe essere esonerato subito,sul proprio account Instagram scrive:“Il posto dialla Juventusaddopo i recenti risultati.La dirigenza della Juventus sta ancora considerando il futuro diprima della fine della stagione, con tutte le fonti che confermano l’del tecnico a giugno.Nel caso in cuivenisse esonerato prima di giugno, il candidato a succedergli è Igor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@rom)La Stampa di Elkann: “Èche ha preteso senza dare, avrebbe dovuto dimettersi come fece Lippi»Le mancate dimissioni didopo il secondo disastro consecutivo (3-0 a Firenze dopo lo 0-4 in casa contro l’Atalanta ieri battuta dall’Inter).